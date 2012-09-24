Окультурить дизайн сайта

На сайте http://psychomedia.org/ необходимо доделать шаблон.

1. Нарисовать шапку (сделать её уже, похожей как на http://slon.ru, http://www.the-village.ru/ ). Т.е. сверху сделать узенькую шапку, которая фиксируется сверху при прокрутке.

В шапке: в левом углу логотип и слоган (личностный рост и развитие человека).

2. Цветовую гамму сайта оставить такой-же.

3. Поиграться с фоном сайта (добавить какой-то мелкий повторяющийся узор).

4. Нарисовать виджет рейтингования для сайта (+ цифра - или ручка цифра ручка вниз).

5. оформить блок цитаты - мотиваторы.

6. оформить ветку комментирования, учитывая аватарки

Пример структуры комментария - как здесь http://blog.hnb.com.ua/public/item-3240-den_zashchity_detey_i_delfiny#comment

7. красиво нарисовать блок перелинковки (расположен в правой колонке).

Результат работы - окончательно утвержденный мною psd шаблон.

Оплата наличными (киев), вебмани, пейпал.

Более детально буду оговаривать каждый пункт с выбраным исполнителем.