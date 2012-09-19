На сайте http://psychomedia.org/ необходимо доделать шаблон. 1. Нарисовать шапку (сделать её уже, похожей как на http://slon.ru, http://www.the-village.ru/ ). Т.е. сверху сделать узенькую шапку, которая фиксируется сверху при прокрутке. В шапке: ...
Разработать шаблон рассылки
Нужен шаблон е-маил рассылки детского магазина (дизаин + верстка)
Примеры: рассылка биглион, группон и молоток.ру (могу скинуть на почту)
Что нужно:
Подготовить html документ фиксированной ширины, в нем несколько div разного содержания:
- хедер (логотип, и т.п.)
- баннер
- спецпредложения (2 товара в ряд)
- спецпредложения (3 товара в ряд)
- текстовый блок с примерами текста разных стилей, которые могут встречаться в данном шаблоне
- абзац для министатьи (картинка слева, справа текст и наоборо - картика справа, текст слева)
- футер (текст, кнопки соцсетей, информация по отписке)
Требования:
- Нужно действительно качественную страницу, качественный и простой дизайн. Буду ориентироваться на портфолио.
- Очень важно. Грамотные исходники изображений (psd, cdr и т.п., зависит от того в чем работаете), т.е. просто редактируемые слои (фон, шрифты и т.д.)
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