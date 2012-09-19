Разработать шаблон рассылки

Нужен шаблон е-маил рассылки детского магазина (дизаин + верстка)

Примеры: рассылка биглион, группон и молоток.ру (могу скинуть на почту)

Что нужно:

Подготовить html документ фиксированной ширины, в нем несколько div разного содержания:

- хедер (логотип, и т.п.)

- баннер

- спецпредложения (2 товара в ряд)

- спецпредложения (3 товара в ряд)

- текстовый блок с примерами текста разных стилей, которые могут встречаться в данном шаблоне

- абзац для министатьи (картинка слева, справа текст и наоборо - картика справа, текст слева)

- футер (текст, кнопки соцсетей, информация по отписке)

Требования:

- Нужно действительно качественную страницу, качественный и простой дизайн. Буду ориентироваться на портфолио.

- Очень важно. Грамотные исходники изображений (psd, cdr и т.п., зависит от того в чем работаете), т.е. просто редактируемые слои (фон, шрифты и т.д.)