Примерно вот в таком формате, фото - текст все дам. http://feedgee.com/ru/webversion/A605844AB0277R88932/
Требуется верстальщик-специалист по joomla
необходимые знания:
html, css, php, javascript, flash, верстка psd макетов под joomla
Укажите Ваш опыт, портфолио, и расценки за работу.
Заявки фрилансеров
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