Здесь я случайный гость в поисках жемчужины :)
О себе:
Человек широкого кругозора и проницательного взгляда.
Люблю жизнь и людей. Невольно становлюсь душой компании и сглаживателем конфликтов.
Не стою на месте, поэтому успеваю подпитывать свои разносторонние интересы: менеджент, маркетинг, финансы, микро- и макроэкономика, тренды в IT, стартап-культура, онлайн-бизнес, психология/саморазвитие, личная эффективность.
Получив интересный опыт работы и в корпорации, знаю как работает бюрократическая система и умею работать с ней.
Поработав в стартапах, ценю предпринимательский дух, взаимопонимание в команде и единство целей.
Могу брать на себя как функции по управлению, так и рутинные (кроме чисто технических) в практически любых проектах.
Ищу проект, который придется по душе, где будут полезны мои способности.
Языки:
- Грамотный устный и письменный русский язык
- Excellent English writing skills
- Bardzo dobrze rozmawiam po polsku
Прочее:
- Фотографическая память
- Развитая интуиция в пару к отличным аналитическим способностям (мат.статистика как профильный предмет в университете)
- Не рукожоп :) Строю дом и делаю мелкий ремонт, есть опыт садоводства, люблю рыбалку, занимался каратэ и большим теннисом.
- Постоянный доступ к Интернету, Skype+микрофон
Опыт работы:
3 года в городском Интернет-провайдере. Путь от аккаунт-менеджера до управления крупным проектом.
* тимбилдинг и постановка целей
* реклама и маркетинг (местное онлайн коммьюнити, форумы, городские сайты, сайт компании, выставки, газеты, ТВ, макеты флаеров, координация службы прямых продаж и участие в них)
* менеджмент (ТЗ, SVN, Jira, Sharepoint, обучение сотрудников удаленного офиса, повышение их компьютерной грамотности)
* экономическая часть (тарифы, аналитика, рентабельность, зарплаты, дивиденды, инвестиционные планы)
* ведение абонентской базы (статистика, аналитика, отчетность)
Вошел в ядро компании, стал акционером, был председателем счетной комиссии ежегодного собрания акционеров.
Ушел из компании и продал свой пакет акций после телодвижений государства в сторону монополизации рынка государственным провайдером.
1,5 года работы в международном инкубаторе стартапов в роли менеджера проектов и маркетолога.
Занимался анализом бизнес-идей, написанием бизнес-планов и ТЗ, поиском инвесторов, созданием продуктов, комплексным онлайн маркетингом.
В свободное время:
Корректура большого издания для Академии народного хозяйства РФ, англо-русские переводы и voice over.
Несколько приятных несложных сайтов на Wordpress для интересных личностей.
Администрирование домашних компьютеров для знакомых, по мере возможности.