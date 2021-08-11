Управление проектами

Здесь я случайный гость в поисках жемчужины :)

О себе:

Человек широкого кругозора и проницательного взгляда.

Люблю жизнь и людей. Невольно становлюсь душой компании и сглаживателем конфликтов.

Не стою на месте, поэтому успеваю подпитывать свои разносторонние интересы: менеджент, маркетинг, финансы, микро- и макроэкономика, тренды в IT, стартап-культура, онлайн-бизнес, психология/саморазвитие, личная эффективность.

Получив интересный опыт работы и в корпорации, знаю как работает бюрократическая система и умею работать с ней.

Поработав в стартапах, ценю предпринимательский дух, взаимопонимание в команде и единство целей.

Могу брать на себя как функции по управлению, так и рутинные (кроме чисто технических) в практически любых проектах.

Ищу проект, который придется по душе, где будут полезны мои способности.

Языки:

- Грамотный устный и письменный русский язык

- Excellent English writing skills

- Bardzo dobrze rozmawiam po polsku

Прочее:

- Фотографическая память

- Развитая интуиция в пару к отличным аналитическим способностям (мат.статистика как профильный предмет в университете)

- Не рукожоп :) Строю дом и делаю мелкий ремонт, есть опыт садоводства, люблю рыбалку, занимался каратэ и большим теннисом.

- Постоянный доступ к Интернету, Skype+микрофон

Опыт работы:

3 года в городском Интернет-провайдере. Путь от аккаунт-менеджера до управления крупным проектом.

* тимбилдинг и постановка целей

* реклама и маркетинг (местное онлайн коммьюнити, форумы, городские сайты, сайт компании, выставки, газеты, ТВ, макеты флаеров, координация службы прямых продаж и участие в них)

* менеджмент (ТЗ, SVN, Jira, Sharepoint, обучение сотрудников удаленного офиса, повышение их компьютерной грамотности)

* экономическая часть (тарифы, аналитика, рентабельность, зарплаты, дивиденды, инвестиционные планы)

* ведение абонентской базы (статистика, аналитика, отчетность)

Вошел в ядро компании, стал акционером, был председателем счетной комиссии ежегодного собрания акционеров.

Ушел из компании и продал свой пакет акций после телодвижений государства в сторону монополизации рынка государственным провайдером.

1,5 года работы в международном инкубаторе стартапов в роли менеджера проектов и маркетолога.

Занимался анализом бизнес-идей, написанием бизнес-планов и ТЗ, поиском инвесторов, созданием продуктов, комплексным онлайн маркетингом.

В свободное время:

Корректура большого издания для Академии народного хозяйства РФ, англо-русские переводы и voice over.

Несколько приятных несложных сайтов на Wordpress для интересных личностей.

Администрирование домашних компьютеров для знакомых, по мере возможности.