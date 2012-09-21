Мы ищем талантливого, креативного и ответственного web дизайнера Требования: · опыт работы на позиции WEB - дизайнера ...
Интернет-магазин промышленной тематики
Требуется создание качественного дизайна для интернет-магазина промышленной тематики.
Сайт, который мы можем привести в качества образца - alltime.ru
Уровень дизайна должен быть не ниже, чем на нем.
Всего на сайте около 30 различных шаблонов страниц, а сам сайт уже сверстан и функционирует.
Новый дизайн создается в качестве замены существующего (так что можно будет наглядно посмотреть, что на какой странице расположено).
Подробное техническое задание есть.
В заявках просим указывать несколько ваших сайтов, аналогичных по сложности или тематике (промышленные компании).
Заявки без ссылок на ваши проекты аналогичного уровня (сайты или хотя бы их скриншоты, если сайт по каким-либо причинам недоступен) рассматриваем в последнюю очередь. Подумайте и об удобстве заказчика при выборе партнера.
Желательно привести и ссылки на интерактивные элементы и интерфейсы (галереи, слайдеры, меню, формы и подобные), которые создавались на основе ваших эскизов.
Не забывайте указывать сроки и стоимость (ориентируясь по заданному объему и сайту-образцу).
Все предложения рассмотрим к 28 сентября.
В Санкт-Петербурге будет возможно проведение встречи для обсуждения проекта (после утверждения вашей заявки) - если захотите и будет возможность.
Заявки фрилансеров
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