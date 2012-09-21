Сделать качественно и профессионально 2 слайда, нарисовать логотип компании и несколько иконок для сайта.
Создание сайта
Добрый день,
Нужно сделать вот такой сайт, от дизайна до программирования!
http://www.templatemonster.com/demo/40371.html
http://www.templatemonster.com/flash-templates/40371.html
Кто наименьшую цену назовет и качественно сделает, тому и отдается проект!
Заранее спасибо
Заявки фрилансеров
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