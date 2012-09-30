Дизайн таблицы и формы. Приватно для anastasia-r

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен2 заявки124 просмотра

Необходимо подготовить дизайн для объемной страницы данных (таблица автомобильных штрафов) с переносом необходимых данных.

Также необходим дизайн формы для печати, т.е. готовая к распечатка таблица в графическом исполнении.

Подробное ТЗ прилагается.

13 лет назад
SerAntony
Антон 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$60
3 дня
В очередной раз спасибо за хорошую работу, заказ выполнен как и задумывалось.
Антон, спасибо вам за приятное сотрудничество! Я очень рада, что вы снова ко мне обратились. Если возникнет вновь потребность в моих услугах, обращайтесь, с удовольствием возьмусь за работу!

Заявки фрилансеров

anastasia-r
Анастасия 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад

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