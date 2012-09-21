Мы ищем талантливого, креативного и ответственного web дизайнера Требования: · опыт работы на позиции WEB - дизайнера ...
Требуется оформить группу ВКонтакте.
Требуется такое качество. PSD + верстка в группы.
Пример качества дизайна - http://vk.com/club23330254
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