Дизайн сайта клининговой компании (Matte Painting)

Нужен сочный красочный дизайн главной страницы сайта (возможно и 1-ой внутренней, если увижу, что сам из главной не сделаю желаемого).

Схематичный набросок того, что хотят - во вложении.

Минимальная ширина макета 995 px.

Matte Painting - нужно затачивать под резину, т.е. часть фона и часть элементов должны иметь возможность "множиться", а часть быть слоями. Хотя, если предложите более интересный вариант - прислушаюсь.

Оплата предпочтительно налом или банковским переводом от физ. лица - физ. лицу (карты сбербанк или альфа-банк), менее предпочтительны остальные варианты.

Предоплата - относительно символическая, чтобы точно, знать что взялись и достигните результата.