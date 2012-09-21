Сделать 2 слайда для сайта, лого и иконки

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт9 заявок154 просмотра

Сделать качественно и профессионально 2 слайда, нарисовать логотип компании и несколько иконок для сайта.

13 лет назад
mihailgibbson
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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