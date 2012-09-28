Дизайн группы ВКонтакте

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Завершен9 заявок170 просмотров

тематика - сигары

надо большую аву + меню

что нужно - креативность и элегантность

что НЕ нужно - чернокожих бабуль с большими сигами во рту

13 лет назад
StylePRO-74
Валентин 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

impossibleaz
Антон 
32 года
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
13 лет назад
$10
1 день
Антон прекрасно справился с задачей, я очень рад сотрудничеству с таким креативным и талантливым человеком! Рекомендую всем сотрудничать с этим дизайнером!
Приятно работать с такими людьми как Валентин. Четко поставленная задача позволила сразу уловить суть заказа. Это значительно сэкономило время. Работой доволен. Спасибо. Буду рад работать с Валентином.

Заявки фрилансеров

impossibleaz
Антон 
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5 лет назад
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