Ищу веб-дизайнера на длительное взаимодействие. Круг задач - текущая дизайренская поддержка существующих веб-проектов, разработка дизайна создаваемых сайтов. Требования простые - профессиональное занятие веб-дизайном на фрилансе фул тайм, адекватность.
Требуется нарисовать дизайн сайта.
Нужен дизайн сайта строительной тематики.
Более подробно смогу описать кандидатам.
Хотелось бы узнать примерные расценки, и увидеть портфолио.
Оплата по факту, сделали, показали, получили вознаграждение, передали.
Выбранный исполнитель
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