Дизайн для главной и внутренних страниц

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Завершен15 заявок247 просмотров

Нужно изготовить красивый яркий дизайн для сайта посвященного рекламе www.reklamno.ru, на сайте вскоре будут еще другие разделы, так что при беседе составим вместе тех. задание. Макет нужен в psd со слоями, чтобы я мог вносить небольшие изменения когда потребуется. Дизайн нужно нарезать на файлы и сверстать в html, чтобы программист изменил код. Объяснил как смог.

HTML
13 лет назад
reklamno
Жорж 
46 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад
$145
3 дня
Дизайн для сайта выполнен согласно тех. задания, по ходу выполнения были добавлены некоторые дополнения, Вячеслав всё выполнил. Дизайн понравился.
Спасибо за работу Георгий. Очень приятно с Вами работать. Буду рад сотрудничать и далее.

Заявки фрилансеров

Slayer_007
Вячеслав 
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
13 лет назад

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