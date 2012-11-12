Дизайн для главной и внутренних страниц

Нужно изготовить красивый яркий дизайн для сайта посвященного рекламе www.reklamno.ru, на сайте вскоре будут еще другие разделы, так что при беседе составим вместе тех. задание. Макет нужен в psd со слоями, чтобы я мог вносить небольшие изменения когда потребуется. Дизайн нужно нарезать на файлы и сверстать в html, чтобы программист изменил код. Объяснил как смог.