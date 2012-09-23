Дизайнер сайтов

Есть шаблон PrestaShop 1.4 (базовый пример, исходный шаблон оличается мелкими правками) http://www.likaweb.net/downloads.php?do=file&id=72 Так как он не поддерживает многих функций 1.5 (да и просто работает не коректно), нужно сделать его с нуля ...