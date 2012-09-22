Ищу дизайнера на постоянную работу

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт20 заявок264 просмотра

Здравствуйте! Ищу дизайнера для удаленной работы.

Основные требования:

- Умение работать с ТЗ

- Креативность и творческий подход к проектам

- Порядочность и пунктуальность

Более подробная информация предоставляется при личном общении.

Заявки с портфолио отправлять на почту [email protected] . В теме письма просьба указывать название вакансии.

Рассматриваются так же начинающие дизайнеры.

13 лет назад
Furitonus
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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