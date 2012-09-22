Страница 404

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн сайтов
Закрыт12 заявок270 просмотров

Нужна креативная оригинальная идея страницы 404 для сайта www.broll.ru

В идеале дизайн+вёрстка, но если есть хорошая идея, а верстать не умеете, тоже пишите, обсудим.

Примеры, для ясности:

http://www.google.com/404

http://www.adme.ru/vdohnovenie-919705/krutye-404-stranicy-385405/

13 лет назад
Sampo
39 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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