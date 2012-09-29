Добавление элементов в имеющийся дизайн

Поработали просто отлично. Алексей честный, приятный и доброжелательный человек. Оплату я получил сразу после выполнения, т.е. - моментально. Работая с подобными заказчиками, действительно хочется проявлять инициативу и делать работу как для себя. Рекомендую абсолютно всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Спасибо!