Настройка сети в Linux Ubuntu 12.04

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  2. Системное администрирование
Закрыт2 заявки171 просмотр

Есть сервер IP телефонии. MTR показывает что есть потери пакетов на самом сервере. Тех поддержка дата центра говорит что проблема на стороне ПО сервера. Необходимо решить проблему. Скрин mtr вложен.

LinuxUbuntu
12 лет назад
kinga
Игорь 
44 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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Нет заявок фрилансеров