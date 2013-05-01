Требуется системный администратор.

На удаленную работу в хостинг требуется дежурный системный администратор Unix|Linux.

Системный администратор берется в качестве дежурного администратора, который будет решать проблемы и выполнять задачи, возникающие у клиентов хостинга (не путать с shared), поэтому требуется знание стандартного набора приложений, смысл перечисления которых нет (mysql, proftpd, bind, etc ...). Задачи тоже достаточно разнообразны: установка ISP панели, помощь в установке приложений, помощь в переезде с хостинга, локализация проблемы с последующим перенаправлением задачи на специалиста, который будет уже говорить с ДЦ и т.д.

Однако отдельно следует упомянуть то, что помимо выделенных серверов придется работать и с виртуальными серверами, поэтому обязательно наличие знаний Xen и OpenVZ.

Иногда для маршрутизации IP между VPS-серверами используются виртуальные сети, поэтому нужно знать что такое openvpn и iproute2. Основная система - Debian.

Также в обязанности входят ответы на несложные технические вопросы клиентов.

Необходимо ваше наличие в сети с 11:00 до 20:00. Вам будет выделен аккаунт в LiveChat, персональный Jabber и аккаунт от тикет-системы. Они и будут являться основным источником задач.

Если нужен выходной - это заранее должно согласовываться с начальством.

Данная работа вполне допускает совмещение, БЕЗ ущерба скорости решения тикетов.

Оплата и начальные условия:

В течении первой недели ваш ведущий технический администратор будет тестировать вас, давая небольшие задания. После успешного их завершения, вы будете получать 400 долл за первый месяц. Если первый месяц нашей с вами работы пройдет успешно, следом мы повышаем вам З/П на 30-90% в зависимости от вашей фактической производительности. Повышения зарплаты регулярны, так как наш бизнес развивается.

Обязательно наличие резюме.