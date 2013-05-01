Необходимо написать команду или скрипт, контролирующий время выполнения процесса под CentOS5. В памяти находятся процессы python. Надо удалить (kill) те из них, которые висят уже более 30 секунд.
Требуется системный администратор.
На удаленную работу в хостинг требуется дежурный системный администратор Unix|Linux.
Системный администратор берется в качестве дежурного администратора, который будет решать проблемы и выполнять задачи, возникающие у клиентов хостинга (не путать с shared), поэтому требуется знание стандартного набора приложений, смысл перечисления которых нет (mysql, proftpd, bind, etc ...). Задачи тоже достаточно разнообразны: установка ISP панели, помощь в установке приложений, помощь в переезде с хостинга, локализация проблемы с последующим перенаправлением задачи на специалиста, который будет уже говорить с ДЦ и т.д.
Однако отдельно следует упомянуть то, что помимо выделенных серверов придется работать и с виртуальными серверами, поэтому обязательно наличие знаний Xen и OpenVZ.
Иногда для маршрутизации IP между VPS-серверами используются виртуальные сети, поэтому нужно знать что такое openvpn и iproute2. Основная система - Debian.
Также в обязанности входят ответы на несложные технические вопросы клиентов.
Необходимо ваше наличие в сети с 11:00 до 20:00. Вам будет выделен аккаунт в LiveChat, персональный Jabber и аккаунт от тикет-системы. Они и будут являться основным источником задач.
Если нужен выходной - это заранее должно согласовываться с начальством.
Данная работа вполне допускает совмещение, БЕЗ ущерба скорости решения тикетов.
Оплата и начальные условия:
В течении первой недели ваш ведущий технический администратор будет тестировать вас, давая небольшие задания. После успешного их завершения, вы будете получать 400 долл за первый месяц. Если первый месяц нашей с вами работы пройдет успешно, следом мы повышаем вам З/П на 30-90% в зависимости от вашей фактической производительности. Повышения зарплаты регулярны, так как наш бизнес развивается.
Обязательно наличие резюме.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для исламского проекта требуются разбирающиеся в администрирование серверов на FreeBSD или Debian. На сервере будут предоставляться услуги виртуального хостинга, подключаться другие услуги. Если у вас есть опыт в администрировании других Unix-подобных систем, то ваша кандидатура ...Системное администрирование9 заявокЗакрыт12 лет назад
Перенести на другой хостинг сайт Joomla задание в приложениеЗавершен12 лет назад
centos6 + webmin уже установлены. Требуется: проверить правильность настройки систем, настроить системы безопасности настроить репозитории настроить SFTP настроить DNS сервер обновить пхп до версии 5.3.1 установить phpmyadmin ...Системное администрирование12 заявокЗакрыт12 лет назад
Собственно, есть сервер на CentOS, но в нем или не установдена или должным образом не подключена библиотека GB (отвечает за работу с изображениями). Если установить нужно, то вроде не сложно -- yum ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
2 раза в сутки зависает впс сервер, сапорт говорит смотрите ошибки у себя. нагрузка и проц в норме. Требуется, разобрать логи, выявить и решить проблему, при невозможности решить - помочь составить профессиональное общение ...Завершен12 лет назад
Здравствуйте. Есть машинка: 8ГБ Оперативы 8 нитей 2 ssd + 1hd (1TB) На сервере работает 2 проэкта: 1) отдает статику (видео файлы размером по 300мб ...Завершен12 лет назад
- $1800
Требуется админ на полную занятость на удаленную работу. Зарплата 1500$ на старт, 1800$ по факту окончания испытательного срока (3 мес). Самое главное: - голова на плечах - ...Системное администрирование10 заявокЗакрыт12 лет назад
- $20
Желателен опыт работы с active collab gitolite module демо можно глянуть здесь https://rtcamp.com/store/activecollab-gitolite/ Необходима общая консультация по управлению репозиториями в gitolite В частности в плагине выдает ошибку не могу клонировать ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно настоить dedicated server na linux как прокси для сайта от основного сервера. Связь: 392900498Системное администрирование13 заявокЗакрыт12 лет назад