Консультация администратора gitolite

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Желателен опыт работы с active collab gitolite module

демо можно глянуть здесь

https://rtcamp.com/store/activecollab-gitolite/

Необходима общая консультация по управлению репозиториями в gitolite

В частности в плагине выдает ошибку не могу клонировать репозиторий потому что он уже склонирован.

12 лет назад
stufently
Роман 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров