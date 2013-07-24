Помощь по hetzner

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен2 заявки142 просмотра

Пятиминутная работа по администрированию.

Подключиться по SSH к серверу, заархивировать все файлы, дать мне ссылку на скачивание.

Сделать нужно прямо сейчас. Предлагайте цены.

12 лет назад
Vade_maaR
33 года
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$15
1 день
Все, как всегда сделано хорошо, я бы сказал даже – отлично!
приятный адекватный заказчик

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад