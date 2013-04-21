Панель Ajenti. Отладка

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Закрытнет заявок59 просмотров

После обновления модулей панели http://ajenti.org/ при обращении к сайту сервер стал выплевывать ошибку 502. Обновление проходило в автоматическом режиме и было обновлено 24 различных модуля. Возможно ошибка связана с обновлениями модулей Апача. В общем нужно разобраться в причинах и найти косяк..

12 лет назад
spin
Иван 
48 лет
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

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