Есть база ms exchange маленькой организации, 6 пользователей. Используются только почта и календарь. Текущий (старый) сервер на базе windows 2003, 32бит, ms exchange 2003 sp2. Новый сервер работает на windows 2008R2, с установленным, но еще ...
Перенос сайта на другой хостинг.
Требуется специалист со знанием CMS NETCAT, для того чтобы перенести наш сайт на другой хостинг.
Самостоятельно у нас самих это сделать не получается, база MySQL размером ~1400мб, а на хостинге лимит по загрузке базы не более 800мб. Файлы перенесли сами, а вот с базой проблемы. Просили залить тех. поддержку sweb.ru самих нам базу, пишут что при загрузке базы выходит ошибка:
ERROR 1034 (HY000) at line 11899: 0 for record at pos 621812900
Кто сможет поднять наш сайт? Пишите! Сделать нужно очень срочно сайт. Старый хостинг не доступен уже, но дампы все есть!
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