Перенос сайта на другой хостинг.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок204 просмотра

Требуется специалист со знанием CMS NETCAT, для того чтобы перенести наш сайт на другой хостинг.

Самостоятельно у нас самих это сделать не получается, база MySQL размером ~1400мб, а на хостинге лимит по загрузке базы не более 800мб. Файлы перенесли сами, а вот с базой проблемы. Просили залить тех. поддержку sweb.ru самих нам базу, пишут что при загрузке базы выходит ошибка:

ERROR 1034 (HY000) at line 11899: 0 for record at pos 621812900

Кто сможет поднять наш сайт? Пишите! Сделать нужно очень срочно сайт. Старый хостинг не доступен уже, но дампы все есть!

MySQL
12 лет назад
funguru
38 лет
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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