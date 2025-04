Перенос сайта на другой хостинг.

Требуется специалист со знанием CMS NETCAT, для того чтобы перенести наш сайт на другой хостинг.

Самостоятельно у нас самих это сделать не получается, база MySQL размером ~1400мб, а на хостинге лимит по загрузке базы не более 800мб. Файлы перенесли сами, а вот с базой проблемы. Просили залить тех. поддержку sweb.ru самих нам базу, пишут что при загрузке базы выходит ошибка:

ERROR 1034 (HY000) at line 11899: 0 for record at pos 621812900

Кто сможет поднять наш сайт? Пишите! Сделать нужно очень срочно сайт. Старый хостинг не доступен уже, но дампы все есть!