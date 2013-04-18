Миграция базы ms exchange 2003 в ms exchange 2007

Есть база ms exchange маленькой организации, 6 пользователей. Используются только почта и календарь. Текущий (старый) сервер на базе windows 2003, 32бит, ms exchange 2003 sp2. Новый сервер работает на windows 2008R2, с установленным, но еще ненастроенным ms exchange 2007 sp3 (настроен транспорт, ящики, но не перенесены данные).

Необходимо перенести данные с одного сервера на другой. Также, серверы находятся в разных доменах, но в одной физической сети.

Использование сторонних продуктов возможно, ваша работа будет происходить через teamviewer и под моим наблюдением, я смогу уделить этому не более трех часов, в любое время с 7 вечера до 8 утра по москве

Если сделано будет профессионально, быстро и аккуратно, от меня будут еще работы по продуктам MS на этом сервере (настройка unified messaging, backup server, bitlocker/tpm, remotefx и настройка виртуальных рабочих столов).

Если необходимо, есть доступы ко всем рабочим станциям.