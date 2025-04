Астериск и самба

Здравствуйте! Есть Options +FollowSymLinks RewriteEngine On RewriteCond %{HTTP_HOST} ^сайт 1$ [OR] RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.сайт1 $ RewriteRule ^(admin|user|aktivizm|1c|ksu|(product_mdetails.*))($|/) - [L] RedirectMatch 301 ^/new/(.+)$ http://сайт ...