Астериск и самба

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки230 просмотров

Нужно настроить астериск и самбу по заданию из прикрепленного файла. Если будут предложения по настройке, готов выслушать.

Asterisk
12 лет назад
lockstock88
Андрей 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад
$130
3 дня
Делал дольше, чем планировалось. Не довел работу до конца: samba сервер работает, но бэкап данных не настроен (с одного диска на другой каждый день вечером), также отсутствует доступ к сетевой корзине.

Заявки фрилансеров

S1ash
35 лет
19 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
12 лет назад