Решить проблему с отправкой email на сервере

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Завершен3 заявки102 просмотра

Выделенный сервер под CentOS.

Имеется проблема с отправкой писем, кодированных в Base64. Такие письма приходят адресатам в нечитаемом виде.

Письма, отправленные без кодирования, приходят нормально.

CentOS
12 лет назад
Areksy
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$25
1 день
Большое спасибо! Проблема была непростая. Проделанной работой и консультацией остался доволен.
Спасибо за отличную работу !

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад