Работа с сервером, возможно удаленно, тем кто в Москве и области преимущество

требуется выполнить ряд текущих задач на сервере.

1. установить систему безопасности аля красная кнопка на сервере, при нажатии на которую удаленно я мог бы полностью удалять данные на сервере. причем это должно происходить на таком уровне чтобы не было возможности восстанавливать данные.

2.консультация а возможно и установка ПО

нужно решение по типу дроббокс, возможно он же дроббокс и останется в какой то мере. суть в том чтобы на сервере хранились все данные, и чтобы была синхронизация с дроббоксом или иным, но в прицнипе даже мне понятно как делается, однако есть другие сотрудники, данные которых разбиты на отдельные папки, эти папки должны в режиме реального времени синхронизироваться на сервер. и при желании за один клик я могу быть просто сервер уничтожить, оставив облако целым.