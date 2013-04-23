Добавить поддержку zip в скомпилированный php

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Завершен1 заявка74 просмотра

CentOS 6 . Скомпиленный пхп + php-fpm/

Нуджо подключить zip.so либо скопмилить в этой опцией.

CentOSPHP
12 лет назад
lazitskiy
Василий 
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Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
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Был
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199 отзывов
12 лет назад
$10
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Быстро, профессионально. Маг своего дела :)
Быстро провернули дело, взаимодействием доволен!

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
12 лет назад