Нужно настроить астериск и самбу по заданию из прикрепленного файла. Если будут предложения по настройке, готов выслушать.
Добавить поддержку zip в скомпилированный php
CentOS 6 . Скомпиленный пхп + php-fpm/
Нуджо подключить zip.so либо скопмилить в этой опцией.
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