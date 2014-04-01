Перенести старые сайты на новый VPS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен12 заявок202 просмотра

Есть 3 сайта.

первый: на старой Mambo 4.5.3 + PhpShop

второй: на старом Drupal, возможно 4.6 но не факт

третий: немного самописного php и картинок. Без БД.

Всё это сейчас работает на серваке под: MySql 4.1, Apache 2, Php 4.4.2

Также есть root от свежекупленной vps на Linode под управлением Debian Squeeze.

Нужно на VPS установить Apache, PHP, MySql и перенести туда все три сайта. Не факт что заработает сразу. Возможно придётся ставить старые версии php и mysql, возможно проще будет адаптировать сайты под новые. Хотя не исключаю, что может завестись и так.

Сроки - неспешно.

ApacheDebianDrupalMySQLPHP
12 лет назад
kara_deniz
Денис 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад
$30
1 день
Сотрудничество состоялось.
Сотрудничество состоялось.

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ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
12 лет назад