Перенести старые сайты на новый VPS

Есть 3 сайта.

первый: на старой Mambo 4.5.3 + PhpShop

второй: на старом Drupal, возможно 4.6 но не факт

третий: немного самописного php и картинок. Без БД.

Всё это сейчас работает на серваке под: MySql 4.1, Apache 2, Php 4.4.2

Также есть root от свежекупленной vps на Linode под управлением Debian Squeeze.

Нужно на VPS установить Apache, PHP, MySql и перенести туда все три сайта. Не факт что заработает сразу. Возможно придётся ставить старые версии php и mysql, возможно проще будет адаптировать сайты под новые. Хотя не исключаю, что может завестись и так.

Сроки - неспешно.