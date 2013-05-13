Панель Ajenti. Отладка

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка117 просмотров

После обновления модулей панели http://ajenti.org/ при обращении к сайту сервер стал выплевывать ошибку 502. Обновление проходило в автоматическом режиме и было обновлено 24 различных модуля. Возможно ошибка связана с обновлениями модулей Апача. Может были подключены какие то лишние модули для апача или наоборот, не знаю. В общем нужно разобраться в ситуации и найти косяк.. В панели есть инструмент управления модулями и конфигами Апача.

12 лет назад
spin
Иван 
48 лет
20 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

dssupport
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Сделано быстро четко профессионально!
Задачи ставил четко и внятно. Переводил оплату в оговоренные сроки. Буду рад дальнейшему сотрудничеству с ним!

Заявки фрилансеров

dssupport
Дмитрий 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
12 лет назад