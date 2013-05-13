Работа с сервером, возможно удаленно, тем кто в Москве и области преимущество требуется выполнить ряд текущих задач на сервере. 1. установить систему безопасности аля красная кнопка на сервере, при нажатии на которую удаленно ...
Панель Ajenti. Отладка
После обновления модулей панели http://ajenti.org/ при обращении к сайту сервер стал выплевывать ошибку 502. Обновление проходило в автоматическом режиме и было обновлено 24 различных модуля. Возможно ошибка связана с обновлениями модулей Апача. Может были подключены какие то лишние модули для апача или наоборот, не знаю. В общем нужно разобраться в ситуации и найти косяк.. В панели есть инструмент управления модулями и конфигами Апача.
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