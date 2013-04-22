SugarCRM - доработки, разработка

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок92 просмотра

Доброго времени суток, уважаемый гость!

Есть CRM, в которой требуется настроить почту, шаблоны писем, разработать новый раздел, произвести некие доработки...

Сделать чёткое ТЗ сейчас, самостоятельно не могу.

Нужно обсудить на словах, что мне нужно и как это можно сделать... Далее сделать.

Настройка почты
12 лет назад
z24z
41 год
13 лет в сервисе
Был
23 дня назад

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