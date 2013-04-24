На данный момент mailserver не настроен и проблема с письмами, которые отсылаются с сайтов на этом сервере. Письма на емейлы с доменными именами не отсылаются. Все данные предоставлю. Инструкция по настройке здесь http://www.postfix.org/VIRTUAL_README.html#virtual_alias
Подключение сайта к платежному агрегатору ONpay
Доброго время суток!
Необходимо подключить сайт к платежному агрегатору ONpay.
Сайт основан на Joomla версии 1.7.
Сейчас момент стартапа, поэтому интересует недорогой, но надежный и понятный пользователям вариант.
В ONpay есть:
Платежный модуль для JoomShopping 3.4.2 (от 04.02.2012) на Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5
Бесплатный платежный модуль Onpay.ru для интернет-магазинов на основе CMS Joomla JoomShopping позволяет принимать Яндекс.Деньги, WebMoney, пластиковые карты VISA и MasterCard, а также множество других интернет-валют.
ВНИМАНИЕ:
1 Все модули выложены в открытом коде и могут свободно скачиваться и дорабатываться пользователями.
2 Модули предоставляются как есть, без каких либо гарантий и поддержки.
3 Все установки, доработки и изменения могут быть сделаны нашими партнерами за отдельную плату. При этом мы оставляем за собой право выложить доработанный модуль у себя на сайте для бесплатного скачивания.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Настройка php, mysql, акселератора и других модулей для оптимальной и быстрой работы популярных cms, таких как: dle, joomla, bitrix, wp, diafan - etc root CentOS 6.3 x86-64 Сервер ...Завершен12 лет назад
Сайт с большой БД (до 8 гигов) нужно перенести на выделенный сервер (подготовка и рекомендации, физически залить - я сам могу). Может придется предварительно покопаться в настройках. Пишите по ценам.Системное администрирование15 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Случайно в isp manager путь к панели / указал, и все сайты на панель ведут, но панель полностью не грузится поэтому не могу обратно вернуть. Надо путь на manager сделать, может с сервера.Завершен12 лет назад
Доброго времени суток, уважаемый гость! Есть CRM, в которой требуется настроить почту, шаблоны писем, разработать новый раздел, произвести некие доработки... Сделать чёткое ТЗ сейчас, самостоятельно не могу. ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Пятиминутная работа по администрированию. Подключиться по SSH к серверу, заархивировать все файлы, дать мне ссылку на скачивание. Сделать нужно прямо сейчас. Предлагайте цены.Завершен12 лет назад
После обновления модулей панели http://ajenti.org/ при обращении к сайту сервер стал выплевывать ошибку 502. Обновление проходило в автоматическом режиме и было обновлено 24 различных модуля. Возможно ошибка связана с обновлениями модулей Апача. Может были подключены ...Завершен12 лет назад
После обновления модулей панели http://ajenti.org/ при обращении к сайту сервер стал выплевывать ошибку 502. Обновление проходило в автоматическом режиме и было обновлено 24 различных модуля. Возможно ошибка связана с обновлениями модулей Апача. В общем нужно ...Системное администрированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Есть 3 сайта. первый: на старой Mambo 4.5.3 + PhpShop второй: на старом Drupal, возможно 4.6 но не факт третий: немного самописного php и картинок. Без БД. Всё это сейчас ...Завершен12 лет назад