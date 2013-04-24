Подключение сайта к платежному агрегатору ONpay

Доброго время суток!

Необходимо подключить сайт к платежному агрегатору ONpay.

Сайт основан на Joomla версии 1.7.

Сейчас момент стартапа, поэтому интересует недорогой, но надежный и понятный пользователям вариант.

В ONpay есть:

Платежный модуль для JoomShopping 3.4.2 (от 04.02.2012) на Joomla 1.5, 1.6, 1.7, 2.5

Бесплатный платежный модуль Onpay.ru для интернет-магазинов на основе CMS Joomla JoomShopping позволяет принимать Яндекс.Деньги, WebMoney, пластиковые карты VISA и MasterCard, а также множество других интернет-валют.

ВНИМАНИЕ:

1 Все модули выложены в открытом коде и могут свободно скачиваться и дорабатываться пользователями.

2 Модули предоставляются как есть, без каких либо гарантий и поддержки.

3 Все установки, доработки и изменения могут быть сделаны нашими партнерами за отдельную плату. При этом мы оставляем за собой право выложить доработанный модуль у себя на сайте для бесплатного скачивания.