Подправить isp manager

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок124 просмотра

Здравствуйте!

Случайно в isp manager путь к панели / указал, и все сайты на панель ведут, но панель полностью не грузится поэтому не могу обратно вернуть. Надо путь на manager сделать, может с сервера.

12 лет назад
tdd
41 год
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
12 лет назад
$10
1 день
Все сделал быстро!
Отличный заказчик! Рекомендую.

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
12 лет назад