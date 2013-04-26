Конфигурация vps для работы в популярных cms

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Завершен7 заявок136 просмотров

Настройка php, mysql, акселератора и других модулей для оптимальной и быстрой работы популярных cms, таких как:

dle, joomla, bitrix, wp, diafan - etc

root

CentOS 6.3 x86-64

Сервер управляется - isp manager.

php как fastcgi или как модуль - на выбор. (приму советы по выбору)

Система установлена и настроена по дефолту.

Нужен тюнинг.

Прошу указывать предварительную цену или среднюю цену работо/часа.

От исполнителя:

Знание и понимание задачи.

Опыт настройки vps под ресурсоемкие сайты и сервисы.

Небольшой отчет о проделанных работах и изменениях в конфигурации.

CentOSDLEJoomlaMySQLPHPWordPress
12 лет назад
inspektor
44 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад
$25
1 день
Отлично, быстро, эффективно. Сервер и сайты стали работать быстрее, установил пару фитч, которые изначально не предполагались. Рекомендуемую.
Все отлично, оплата моментально. рекомендую!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
12 лет назад

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