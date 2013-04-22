Перенос сайта

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Закрыт15 заявок162 просмотра

Сайт с большой БД (до 8 гигов) нужно перенести на выделенный сервер (подготовка и рекомендации, физически залить - я сам могу). Может придется предварительно покопаться в настройках. Пишите по ценам.

12 лет назад
_shiko_
Ра Пара 
33 года
12 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров