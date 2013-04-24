Настроить mailserver на виртуальном сервере

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок116 просмотров

На данный момент mailserver не настроен и проблема с письмами, которые отсылаются с сайтов на этом сервере. Письма на емейлы с доменными именами не отсылаются. Все данные предоставлю.

Инструкция по настройке здесь http://www.postfix.org/VIRTUAL_README.html#virtual_alias

12 лет назад
EleSha
Елена 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Перенос сайта

    Сайт с большой БД (до 8 гигов) нужно перенести на выделенный сервер (подготовка и рекомендации, физически залить - я сам могу). Может придется предварительно покопаться в настройках. Пишите по ценам.

    Системное администрирование15 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Подправить isp manager

    Здравствуйте! Случайно в isp manager путь к панели / указал, и все сайты на панель ведут, но панель полностью не грузится поэтому не могу обратно вернуть. Надо путь на manager сделать, может с сервера.

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • SugarCRM - доработки, разработка

    Доброго времени суток, уважаемый гость! Есть CRM, в которой требуется настроить почту, шаблоны писем, разработать новый раздел, произвести некие доработки... Сделать чёткое ТЗ сейчас, самостоятельно не могу. ...

    Настройка почты
    Системное администрирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Помощь по hetzner

    Пятиминутная работа по администрированию. Подключиться по SSH к серверу, заархивировать все файлы, дать мне ссылку на скачивание. Сделать нужно прямо сейчас. Предлагайте цены.

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Панель Ajenti. Отладка

    После обновления модулей панели http://ajenti.org/ при обращении к сайту сервер стал выплевывать ошибку 502. Обновление проходило в автоматическом режиме и было обновлено 24 различных модуля. Возможно ошибка связана с обновлениями модулей Апача. Может были подключены ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Работа с сервером

    Работа с сервером, возможно удаленно, тем кто в Москве и области преимущество требуется выполнить ряд текущих задач на сервере. 1. установить систему безопасности аля красная кнопка на сервере, при нажатии на которую удаленно ...

    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Панель Ajenti. Отладка

    После обновления модулей панели http://ajenti.org/ при обращении к сайту сервер стал выплевывать ошибку 502. Обновление проходило в автоматическом режиме и было обновлено 24 различных модуля. Возможно ошибка связана с обновлениями модулей Апача. В общем нужно ...

    Системное администрированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад