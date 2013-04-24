Доброго время суток! Необходимо подключить сайт к платежному агрегатору ONpay. Сайт основан на Joomla версии 1.7. Сейчас момент стартапа, поэтому интересует недорогой, но надежный ...
Настройка сервера как прокси.
Нужно настоить dedicated server na linux как прокси для сайта от основного сервера.
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