Настроить centos6 + webmin

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Закрыт12 заявок144 просмотра

centos6 + webmin уже установлены.

Требуется:

проверить правильность настройки систем,

настроить системы безопасности

настроить репозитории

настроить SFTP

настроить DNS сервер

обновить пхп до версии 5.3.1

установить phpmyadmin

установить расширение tidy для php

сделать так чтобы разные юзеры имели возможность изменять файлы друг друга

PHP
12 лет назад
Myster
Марат 
54 года
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров