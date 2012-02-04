Для исламского проекта требуются разбирающиеся в администрирование серверов на FreeBSD или Debian. На сервере будут предоставляться услуги виртуального хостинга, подключаться другие услуги. Если у вас есть опыт в администрировании других Unix-подобных систем, то ваша кандидатура ...
Настроить centos6 + webmin
centos6 + webmin уже установлены.
Требуется:
проверить правильность настройки систем,
настроить системы безопасности
настроить репозитории
настроить SFTP
настроить DNS сервер
обновить пхп до версии 5.3.1
установить phpmyadmin
установить расширение tidy для php
сделать так чтобы разные юзеры имели возможность изменять файлы друг друга
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