Установить библиотеку GB на CentOS-сервер

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок141 просмотр

Собственно, есть сервер на CentOS, но в нем или не установдена или должным образом не подключена библиотека GB (отвечает за работу с изображениями).

Если установить нужно, то вроде не сложно -- yum install php-gd

но пусть это сделает знающий человек.

Срок -1 день.

Говорите, сколько это стоит, оплата WM.

CentOSPHP
12 лет назад
Incensus
Дмитрий 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
15 дней назад

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