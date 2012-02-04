Установить библиотеку GB на CentOS-сервер

Собственно, есть сервер на CentOS, но в нем или не установдена или должным образом не подключена библиотека GB (отвечает за работу с изображениями).

Если установить нужно, то вроде не сложно -- yum install php-gd

но пусть это сделает знающий человек.

Срок -1 день.

Говорите, сколько это стоит, оплата WM.