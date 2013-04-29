Требуется администратор на полную занятость

$1800
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт10 заявок437 просмотров

Требуется админ на полную занятость на удаленную работу.

Зарплата 1500$ на старт, 1800$ по факту окончания испытательного срока (3 мес).

Самое главное:

- голова на плечах

- руки из правильного места

- умение оперативно обучаться по форумам, мануалам.

Технические требования:

- опыт работы с Debian, Ubuntu linux от 2-х лет

- опыт настройки и оптимизации Apache, Nginx, PHP, MySQL под высокие нагрузки

- опыт работы с OpenLDAP, SVN, почтовыми и jabber-серверами

- чёткое понимание принципов IP маршрутизации (linux advanced routing) и работы firewall (iptables)

- опыт организации VPN соединений и IP туннелей

- базовые знания по вопросам безопасности

- знание систем мониторинга (Zabbix, Nagios) и резервирования

- умение писать shell-скрипты для автоматизации работы (sh, bash)

- умение анализировать нестандартные ситуации и находить нетривиальные решения

Обязанности: поддержка в рабочем состоянии пары десятков серверов, в том числе

- анализ проблем производительности

- анализ проблем безопасности

- установка/настройка софта

- мониторинг нагрузки и доступности

- обеспечение создания резервных копий

ApacheDebianLinuxMySQLNginxPHPUbuntu
12 лет назад
Dana_0
Дана 
44 года
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров