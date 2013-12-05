Анализ логов и конфигурация сервера

На данный момент mailserver не настроен и проблема с письмами, которые отсылаются с сайтов на этом сервере. Письма на емейлы с доменными именами не отсылаются. Все данные предоставлю. Инструкция по настройке здесь http://www.postfix.org/VIRTUAL_README.html#virtual_alias