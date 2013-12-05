Анализ логов и конфигурация сервера

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки117 просмотров

2 раза в сутки зависает впс сервер, сапорт говорит смотрите ошибки у себя.

нагрузка и проц в норме.

Требуется, разобрать логи, выявить и решить проблему, при невозможности решить - помочь составить профессиональное общение с сапортом.

xen vps хостинг от hostik.ru

CentOS 6.3 x86–64

hginx, fastcgi,mysql,apache

Сервер управляется — isp manager.

Прошу указывать стоимость решения вопроса.

ApacheCentOSMySQL
12 лет назад
inspektor
44 года
19 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$20
1 день
Человек компетентный, но видимо мой сервер слишком индивидуален.) Проблема решилась только сменой хостера.
после получения четкого ТЗ все прошло успешно рекомендую к сотрудничеству

Заявки фрилансеров

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад