Оптимизация сервера mysql, nginx

Здравствуйте.

Есть машинка:

8ГБ Оперативы

8 нитей

2 ssd + 1hd (1TB)

На сервере работает 2 проэкта:

1) отдает статику (видео файлы размером по 300мб в среднем). Почти все файлы на ссд, часть на винте. нагружает восновном диски.

2) большой проэкт с большоу базой (8ГБ). Запросы оптимизированы насколько это возможно. Нагружает восновном Mysql.

Проблемы:

1) сильно тормозит sendmail ( mail функция нереально долго работает в php)

2) необходимо оптимизировать работу mysql и nginx для отдачи статики.

3) по сфинксу есть небольшая непонятка (не критично)

Прошу отвечать только тех людей у кого есть опыт тюнига mysql и оптимизации нагрузки при стриминге.

При ответе прошу указать ориентировочную цену.

Спасибо