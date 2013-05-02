Требуется админ на полную занятость на удаленную работу. Зарплата 1500$ на старт, 1800$ по факту окончания испытательного срока (3 мес). Самое главное: - голова на плечах - ...
Оптимизация сервера mysql, nginx
Здравствуйте.
Есть машинка:
8ГБ Оперативы
8 нитей
2 ssd + 1hd (1TB)
На сервере работает 2 проэкта:
1) отдает статику (видео файлы размером по 300мб в среднем). Почти все файлы на ссд, часть на винте. нагружает восновном диски.
2) большой проэкт с большоу базой (8ГБ). Запросы оптимизированы насколько это возможно. Нагружает восновном Mysql.
Проблемы:
1) сильно тормозит sendmail ( mail функция нереально долго работает в php)
2) необходимо оптимизировать работу mysql и nginx для отдачи статики.
3) по сфинксу есть небольшая непонятка (не критично)
Прошу отвечать только тех людей у кого есть опыт тюнига mysql и оптимизации нагрузки при стриминге.
При ответе прошу указать ориентировочную цену.
Спасибо
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