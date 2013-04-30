Собственно, есть сервер на CentOS, но в нем или не установдена или должным образом не подключена библиотека GB (отвечает за работу с изображениями). Если установить нужно, то вроде не сложно -- yum ...
Администраторы web-сервера (Debian, FreeBSD)
Для исламского проекта требуются разбирающиеся в администрирование серверов на FreeBSD или Debian. На сервере будут предоставляться услуги виртуального хостинга, подключаться другие услуги. Если у вас есть опыт в администрировании других Unix-подобных систем, то ваша кандидатура также будет рассмотрена
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