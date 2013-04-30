Администраторы web-сервера (Debian, FreeBSD)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт9 заявок155 просмотров

Для исламского проекта требуются разбирающиеся в администрирование серверов на FreeBSD или Debian. На сервере будут предоставляться услуги виртуального хостинга, подключаться другие услуги. Если у вас есть опыт в администрировании других Unix-подобных систем, то ваша кандидатура также будет рассмотрена

Debian
12 лет назад
antonKramchuk
Антон 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров