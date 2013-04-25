Сайт с большой БД (до 8 гигов) нужно перенести на выделенный сервер (подготовка и рекомендации, физически залить - я сам могу). Может придется предварительно покопаться в настройках. Пишите по ценам.
Установка модуля EAccelerator
Здравствуйте. Нужно установить модуль EAccelerator и правильно его настроить.
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