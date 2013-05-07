Задание времени выполнения процесса

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Завершен2 заявки175 просмотров

Необходимо написать команду или скрипт, контролирующий время выполнения процесса под CentOS5.

В памяти находятся процессы python. Надо удалить (kill) те из них, которые висят уже более 30 секунд.

Python
12 лет назад
semestr
Андрей 
51 год
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад
$15
1 день
Задание было выполнено очень быстро. Скрипт запустился с первого раза. Всем рекомендую.
ok

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Rhayader
50 лет
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
12 лет назад