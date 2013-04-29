Задача для администратора puppet

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Закрыт2 заявки143 просмотра

Необходимо написать puppet манифест для разворачивания web server nginx + php-fpm.

Есть небольшое тз

Cоздать манифест puppet для centos 6.3

Использующий репозитории epel и http://centos.alt.ru/?p=645

Устанавливающий nginx с нужными конфигами

Устанавливающий httpd с нужными конфигами

Устанавливающий php-fpm

установить все необходимые расширения для php из этого списка http://www.magentocommerce.com/system-requirements

Установить phpmyadmin из репозитория

установить mysql пример есть в puppet forge https://forge.puppetlabs.com/puppetlabs/mysql

Задать руту пароль

Создать две базы и два пользователя magento и wordpress и задать им пароли.

CentOSMagentoMySQLNginxPHPWordPress
12 лет назад
stufently
Роман 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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