На удаленную работу в хостинг требуется дежурный системный администратор Unix|Linux. Системный администратор берется в качестве дежурного администратора, который будет решать проблемы и выполнять задачи, возникающие у клиентов хостинга (не путать с shared), поэтому ...
Задача для администратора puppet
Необходимо написать puppet манифест для разворачивания web server nginx + php-fpm.
Есть небольшое тз
Cоздать манифест puppet для centos 6.3
Использующий репозитории epel и http://centos.alt.ru/?p=645
Устанавливающий nginx с нужными конфигами
Устанавливающий httpd с нужными конфигами
Устанавливающий php-fpm
установить все необходимые расширения для php из этого списка http://www.magentocommerce.com/system-requirements
Установить phpmyadmin из репозитория
установить mysql пример есть в puppet forge https://forge.puppetlabs.com/puppetlabs/mysql
Задать руту пароль
Создать две базы и два пользователя magento и wordpress и задать им пароли.
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