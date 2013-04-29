Починить сайт (на самописном движке)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт5 заявок193 просмотра

Нужен специалист для починки сайта.

Сайт на самописном движке. База пользователей настроена через phpBB

Понадобятся знания на хорошем уровне: php, sql, js, jquery

Причин поломки не ясна. Возможно что-то в увязке с БД нарушено, но нужно смотреть.

Адрес сайта дам в личку.

JavaScriptjQueryPHPSQL
12 лет назад
sinkron
Роман 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров