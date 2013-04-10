Нужен шаблон для космической онлайн стратегии http://starwarsgame.ru/. Промо сайт сделан на joomla 2.5 (Пример где это можно подглядеть желаемую концепцию, но не своровать http://www.eveonline.com/) - Шаблон должен ...
Подправить сайт на OS commerce
Необходимо подправить сайт svpribor.com.ua
Есть ряд моментов которые надо исправить.
Полностью задание можно прочитать в прикрепленном файле.
Пишите сроки и размер оплаты.
Оплата по Вебмани
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