Подправить сайт на OS commerce

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка104 просмотра

Необходимо подправить сайт svpribor.com.ua

Есть ряд моментов которые надо исправить.

Полностью задание можно прочитать в прикрепленном файле.

Пишите сроки и размер оплаты.

Оплата по Вебмани

12 лет назад
valiran
57 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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