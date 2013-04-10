Подправить скрипт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки115 просмотров

Нужно подправить скрипт который постит комментарии к новостям.

Сделать размещение новостей только после проверки.

И показать где править меню сайта.

12 лет назад
Igoreshka777
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров