Нужен спец по Drupal

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки134 просмотра

Нужен спец по друпал для доработки текущих проектов.

Оплата по факту выполненной работы, приоритет РФ.

Drupal
12 лет назад
smarteg
Антон 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров